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'Sıfır Atık' Ağı Genişliyor - Son Dakika

'Sıfır Atık' Ağı Genişliyor

11.06.2021 17:23
'Sıfır Atık' Ağı Genişliyor, System.String[]

11 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİ'Sıfır Atık' ağı genişliyorBURSA - Türkiye'de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2018 yılında başlatılan Sıfır...

11 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

'Sıfır Atık' ağı genişliyor

BURSA - Türkiye'de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin kapsama alanı genişliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesinin" tüm alanlara yayılması amacıyla öncelikle hane sayısı 300'ün üzerindeki sitelere Sıfır Atık Belgesi'nin alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve 4 İlçe Belediyesi ile birlikte hane ve sitelerde sıfır atık gönüllüleri hareketi başlattı. Bu kapsamda ilk olarak nüfusu 250 bin üzeri olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl'de hane sayısı 300'ün üzerinde olan yaklaşık 50 siteye sıfır atık belgesi alınması için toplantılara başlandı. Bu toplantılar kapsamında sitelere konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri için görev alacak Bursa Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllülerinden 30 kişiye eğitimler verildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda da Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve İlçe Belediyelerinde katılımıyla, 4 ilçe sınırları içerisinde bulunan ve hane sayısı 300'ün üzerinde olan site yöneticilerine bilgilendirme yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakmak için geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Eğitim programında katılımcılara, sıfır atık yönetim sistemi ve sitelerin sıfır atık belgesi alması için yapılması gerekenler anlatıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Üniversite, Türkiye, Haziran, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Sıfır Atık' Ağı Genişliyor - Son Dakika


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