"Sıfır Atık" belgeselinin yeni bölümü 28 Haziran'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika

Ses getiren yapımlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan TRT Belgesel, hafta sonu "Sıfır Atık" belgeselinin yeni bölümü ile "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları"nın 3. bölümünü ekranlara getirecek.

Doğan Akdoğan'ın "Sıfır Atık" sloganıyla yola çıkarak atıkla mücadele ederken "israfa dur" demeye çalıştığı belgeselin 11. bölümü, 28 Haziran saat 15.00'te seyircilerle buluşacak.

Gıdadan plastiğe, elektroniklerden pillere ve metallere uzanan bölümlerinde hayatın her alanında yer edinmiş olan atıkların geri dönüşüm sürecini aktaran belgeselin yeni bölümünde, süt, meyve suyu, çikolata gibi ürünlerin ambalajında kullanılan kompozit ambalaj malzemelerinin geri dönüşüm süreci ele alındı.

Eski dövüşçü ve şu an da spor eğitmeni olan Ertan Balaban'ın dövüş sporlarını araştırma yolculuğunu anlatan "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları" belgeselinin yoğun talep üzerine yeniden ekranlara gelecek 3. bölümünde ise geleneksel dövüş sanatı Hokutoryu'nun anavatanı Finlandiya'ya yolculuk edilecek.

Belgesel, 27 Haziran 21.00'de izlenebilecek.