Samsun'da "Sıfır Atık Eylem Planı" hazırlanacak - Son Dakika

Samsun'da hazırlanacak "Sıfır Atık Eylem Planı"nın kamu kurumları ve belediyeler iş birliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda Sıfır Atık İstişare Toplantısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıkların toplanması, depolanması ve geri dönüştürülmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sıfır atığın Türkiye'de en başarılı uygulandığı şehir olmayı hedeflediklerini ifade eden Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de takip ettiği sıfır atık, nüfusumuzun tamamını kapsayan bir proje. Çok etkin ve verimli çalışmalar yapılan ülkemizde de proje hızlı bir şekilde yayılıyor." açıklamasında bulundu.

Demir, toplum ve çevre sağlığını yakından ilgilendirdiği için konuyu her yönüyle önemsediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konunun üzerine gideceğiz. Adım atarsak mesafe kat edebiliriz. Dolayısıyla şehrimizin gelecek projeksiyonu çerçevesinde sıfır atık eylem planı hazırlayıp, kurumlarımız ve ilçe belediyelerimizle birlikte uygulamalıyız. Projenin başarıyla yürütülmesi için kurumlar ve belediyeler arasındaki koordinasyonun önemli. Projeyi Türkiye'ye örnek olacak şekilde başarıyla eyleme dönüştüren şehir olabiliriz. Bu açıdan sağlanacak koordinasyon çok önemli. Çok yaygın ve etkin bir uygulama alanı var ve biz bu konuda mesafe kat etmeliyiz. Başarıyla uygulandığında da kendini finanse ediyor. Cam, kağıt, petrol ürünleri, ahşap, biyolojik, yemek gibi atıklarımızın tamamı, katma değeri yüksek nitelikli ham maddelerden oluşuyor. Tamamını değerlendirebiliriz. Yatırım ihtiyaçlarını, altyapı sistemini, maliyetlerini, bir projeksiyon dahilinde gerçekleştirebiliriz."

Atığın ayrıştırılması, toplama merkezlerine alınması ve geri dönüşümünün yapılmasının zor olmadığını anlatan Demir, "Samsun, bu tür projeleri uygulamaya namzet bir şehir. Avrupa şehirleri de bunu yaptı. Biz neden yapmayalım. Yapabilirsek Samsun'a yakışan bir başarıya imza atmış oluruz. Eylem planı çıkarılırsa bakanlığımız destek de verecek. Samsun'a yakışan bir başarıya imza atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, çevre temizliği, atıkların ev ve iş yerlerinde ayrıştırılarak toplanması konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.