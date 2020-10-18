'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü - Son Dakika

'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü

18.10.2020 12:38
'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne düzenlediği kampanyayla destek veriyor.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne düzenlediği kampanyayla destek veriyor. İlçe genelinde başlatılan 'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle teknolojinin tüm imkanları, geri dönüşüm çalışmalarında kullanılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarının yapılan son çalışmalarla Başakşehir'de 0,77 kilograma kadar düşürdüklerini söyledi.

'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesi kapsamında geri dönüşüm tesislerinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tesis yetkililerinden bilgi aldı. İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarının yapılan son çalışmalarla birlikte Başakşehir'de 0,77 kilograma kadar düşürdüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, hedeflerinin bu oranı 0,50'nin altına indirmek olduğunu söyledi.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ EVLERE TAŞIDIK"

Hayata geçirilen projenin kamu kurum ve kuruluşlarından evlere kadar yaygınlaştırdıklarını belirten Kartoğlu, "Özel olarak tasarlanan ve ilçe genelindeki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılan atık toplama aparatları ve askıları sayesinde geri dönüştürülebilen atıkları kategorilere ayırarak topluyoruz. Geri dönüşüm ünitelerimizde biriken atıklar, ekiplerimiz tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Kampanya kapsamında site yönetimleriyle de iş birliğine giderek ilçemiz genelinde geri dönüşebilen atık miktarını mümkün olan en üst seviyede toplamayı amaçlıyoruz" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİYLE HARMANLANDI

Başakşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Hazırlık sürecinin ardından hayata geçirdiği, geri dönüşümü teknolojiyle harmanlanan projeler sayesinde geleceğin teminatı çocuklara daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor. Modern ve örnek kent olma yolunda hayata geçirilen 'Atık Nakit' projesi ile site ve konutlardan toplanan geri dönüşüm atıkları puana dönüşüyor. Biriken puanlarla site sakinleri ister market alışverişlerini isterlerse de sitenin ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

'Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi' projesiyle yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen akıllı çöp toplama sistemi sayesinde, çöp miktarı konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit edilerek araçların rotaları belirleniyor. Böylece yakıt tasarrufu sağlanıyor. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi ile çöp ve atıklar yer altında izole ediliyor. Bu sayede koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirlilik de tamamen ortadan kaldırılıyor." ifadelerine yer verdi.

YÜKSEK KALİTEDE ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ

Başakşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Güzel Gelecek projesi kapsamında organik gübre üretimine de başlandı. Yemek artıklarının komposta dönüştürülmesiyle elde edilen organik gübre, hem ilçe genelindeki parklarda hem de organik tarımda kullanılıyor. Kompost gübre üretiminin yanı sıra özel olarak yetiştirilen ve organik atıkla beslenen solucanlar ile yüksek kalitede organik gübre üretimi de yapılıyor. Üretilen gübre, yine park ve organik tarım yapılan bahçelerde kullanılıyor." bilgisini paylaştı.


'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü
'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü
'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü

Başakşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Başakşehir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Sıfır Atık Güzel Gelecek' projesiyle Başakşehir'de çöp miktarı 0,77 kilograma düştü - Son Dakika Ekonomi


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