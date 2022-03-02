"Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesinin, farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Sultangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nın sonuçları açıklandı. 4 kategoride 132 projenin katıldığı yarışmada projeleriyle dereceye giren gençlere, törenle toplam 58 bin 500 TL tutarında ödül takdim edildi.

İlköğretim, ortaöğretim, üniversite ve genel olmak üzere yarışmanın dört kategorisinde ilk üçe giren katılımcılar, ödüllerini almadan önce kısaca projelerini tanıttı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kurduğumuz kuluçka merkezimizle, 'Sıfır Atık' hakkında projesi olanlar bize başvursunlar ve açtığımız uygulama alanlarıyla projelerini hayata geçirebilsinler istedik. Bu fikrimizin parçası olan yarışmamızla çok güzel projeler gün yüzüne çıktı. Böylece 'Sıfır Atık' için çok daha fazla projenin, yani çok daha fazla yenilikçi ve parlak katkının olduğu, geniş tabanlı bir uygulama oluştu. Bu Sıfır Atık İnovasyon Projemiz yani SULSİM, bakanlık tarafından ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.???????