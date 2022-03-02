"Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı

02.03.2022 21:28
"Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Sultangazi Belediyesinin, farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Sultangazi Belediyesinin, farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Sultangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nın sonuçları açıklandı. 4 kategoride 132 projenin katıldığı yarışmada projeleriyle dereceye giren gençlere, törenle toplam 58 bin 500 TL tutarında ödül takdim edildi.

İlköğretim, ortaöğretim, üniversite ve genel olmak üzere yarışmanın dört kategorisinde ilk üçe giren katılımcılar, ödüllerini almadan önce kısaca projelerini tanıttı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kurduğumuz kuluçka merkezimizle, 'Sıfır Atık' hakkında projesi olanlar bize başvursunlar ve açtığımız uygulama alanlarıyla projelerini hayata geçirebilsinler istedik. Bu fikrimizin parçası olan yarışmamızla çok güzel projeler gün yüzüne çıktı. Böylece 'Sıfır Atık' için çok daha fazla projenin, yani çok daha fazla yenilikçi ve parlak katkının olduğu, geniş tabanlı bir uygulama oluştu. Bu Sıfır Atık İnovasyon Projemiz yani SULSİM, bakanlık tarafından ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.???????

YORUMLAR
500
Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

Türk Lirası, Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sıfır Atık İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 21:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: "Sıfır Atık İnovasyon Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement