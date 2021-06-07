"Sıfır Atık Kazanımları Ormanı" İçin Fidanlar Toprakla Buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan himayelerinde 2018 yılı itibarıyla ilimizde uygulanmaya başlanılan "Sıfır Atık Projesi"nin ilimizdeki yolcuğu sürecinde, ekonomiye kazandırılan atıklar sayesinde kesilmekten kurtarılan yaklaşık 1 milyon ağacı temsilen iki bin fidan Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi'nin katılımlarıyla "Sıfır Atık Kazanımları Ormanı"mız için toprakla buluştu.

Eskişehir- Ankara otoyolu Ankara istikametinde Kanlıpınar bölgesinde belirlenen alanda "Sıfır Atık Kazanımları Ormanı" için Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Düzenlenen etkinliğe Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Müftüsü Bekir Gerek; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Beytullah Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Göç İdaresi Müdür V. Gökhan Akyıldız, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

"Sıfır Atık Projesi"nin sahip olduğu yüksek düzeyli seferberlik ve toplumda atık bilinci oluşturma felsefesi doğrultusunda, Eskişehir'imizde "atık bilinci ve kültürü oluşturma" hedefinin yerine getirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Bu anlamda Eskişehir, ülkemizde projenin en etkin şekilde uygulandığı iller arasında yer almaktadır. Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir "atık toplama" projesi değildir. Temelde israfın önlenmesi, günlük hayatımızın bir parçası olan geri dönüştürülebilir atıkların henüz kaynağındayken ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olarak nitelendirilen atıkların ise en modern yöntemlerle toplanarak çevreye ve insana zarar vermeyen yöntemlerle bertaraf edilmesini de kapsamaktadır. Ayrıca enerjinin, suyun, ham maddelerin ve kısacası doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılarak gelecek nesillerin de bu kaynaklardan faydalanmasını temin eden bir bakış açısına sahiptir.