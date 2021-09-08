Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün afetlerde enkazın altında kalan bir Türkiye yok. Bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, enkazını hemen kaldıran, milletinin yaralarını anında saran, vatandaşlarına sıcak yuvalarını hemen yapıp teslim eden ve afetin izlerini süratle silen bir Türkiye var." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla "Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödül alan kısa filmleri keyifle izlediğini, izlerken hem mutlu olduğunu hem de gençlerle çok gurur duyduğunu belirterek, Sıfır Atık Projesi'nin gençlerin ve çocukların geleceği, ortak evi olan dünya, insanlarla aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı topraktan beslenen kuşların, sincapların, kaplumbağaların, ceylanların ve diğer tüm canlıların geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kurum, "Sıfır Atık Projesi'ne, doğanın korunmasına gösterdiğiniz hassasiyet, üstlendiğiniz sorumluluk bizleri son derece mutlu ediyor. Yarışmamıza lise ve üniversite düzeyinde yüzlerce başvuru aldık. Gönderdiğiniz her bir film, her bir hikaye bizim için çok kıymetli, çok değerli. Emeğinize, yüreğinize, ellerinize sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Bugün doğada yaşayan nice canlıların, bitki türlerinin, ağaçların, ormanların iklim değişikliğinden her geçen gün olumsuz etkilendiğini dile getiren Kurum, yarışmada birinci olan Bilge Vural'ın da kısa filminde yaban hayatına zarar verecek her bir hareketin ekolojik dengeyi nasıl bozduğunu anlattığını, iklim krizinin ana nedeninin ne yazık ki insan eliyle doğaya verilen zarar olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun sebeplerinden birinin de iklim değişikliği olduğunu, Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Rize'de ve Artvin'de meydana gelen sellerin iklim değişikliğinin ülkedeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son yangınların en önemli sebeplerinden birinin hiç şüphesiz iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Kurum, yangınlar nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybettiğini ve binlerce ağacın kül olduğunu dile getirdi.

Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"O ağaçların dallarına konan, ki sizin filmlerinize de konu oldu, kuşlarımızın yuvası dağıldı. Hele hele kaplumbağalarımızın o görüntüleri hakikaten içimizi acıttı. Mehmet Amca, gözü gibi baktığı koyununu, kuzusunu kaybetti. Havva Teyze üzerine titrediği zeytin, defne, keçiboynuzu ağaçlarını, Süleyman kardeşimiz yangını söndürmeye çalışırken geçim kaynağı olan traktörünü kaybetti. Çiftçilerimiz, esnafımız, evlerini, ahırlarını, ekmek tekneleri olan dükkanlarını kaybettiler. Yangınlar tamamen söndürülene kadar devletimizin tüm kurumlarıyla bölgeden hiç ayrılmadık. Milletimizin yanında olduk, acısını paylaştık. Bir seferberlik anlayışıyla hareket ettik, vatandaşımızın zararlarını karşılamak için gece gündüz çalıştık."

Yaşanan tüm bu zorlu süreçte milletin devletine olan güvenine, inancına şahit olduklarını ifade eden Kurum, onların bu güvenini boşa çıkarmayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, birlik ve beraberlik içerisinde, tüm bu afetlerin izini silme gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız için TOKİ Başkanlığımızla Antalya, Muğla, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize ve Artvin'de yöresel mimariye uygun, çevreci ve sıfır atığa uyumlu toplam 1357 konut, 1500 civarında köy evi ve 863 ahır yapıyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta 4 sanayi sitesi yangından etkilendi ve orada da yapım sürecini başlattık. İller Bankamızla afetlerden zarar gören şehirlerimizin altyapılarını tamamen yeniledik, yeniliyoruz. Bugün artık, hamdolsun, afetlerde enkazın altında kalan bir Türkiye yok. Bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, enkazını hemen kaldıran, milletin yaralarını anında saran, vatandaşlarına sıcak yuvalarını hemen yapıp teslim eden ve afetin izlerini süratle silen bir Türkiye var. Büyük Türkiye var, güçlü Türkiye var. Bugün baktığınızda bu güçlü Türkiye'nin yapmış olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, afet sonrasında vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, en hızlı şekilde acılarını ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışan bir Türkiye vardır. Örnek verecek olursak, Ayşe Teyze'mizi alevlerin arasında bırakıp gitmeyen İbrahim Amca'mızın evini, bir aydan daha kısa bir sürede tamamladık ve kendisine teslim ettik. İnşallah diğer konutlarımızı, köy evlerimizi, ahırlarımızı da yapıp, tıpkı İbrahim Amca'nın evi gibi vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim edeceğiz."

???????- "Ekolojik Restorasyon ve Kurtarma Operasyonu'nu başlattık"

Orman yangınlarının olduğu bölgelerde ağaçların tekrar fide vermeye, ormanın asıl sahiplerinin tekrar yuvalarına dönmeye başladıklarını söyleyen Kurum, Bakanlık olarak doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla Muğla'da biyoçeşitlilik zararının tespiti ve canlı türlerinin kaybolma riskini ortadan kaldırmak için Türkiye'de ilk kez uygulanan Ekolojik Restorasyon ve Kurtarma Operasyonu'nu başlattıklarını, çalışmalara bilim insanları, gönüllüler ve gençlerle devam ettiklerini ifade etti.

Sadece bu sene yaşanılan bu felaketlerin Sıfır Atık Projesi'nin dünyanın, gençlerin ve çocukların geleceği için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Kurum, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Sıfır Atık Hareketi'nin, iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli ayağı olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek, bu etkiler nedeniyle karşı karşıya kalınan koşullara uyum sağlamak amacıyla Sıfır Atık Projesi'ni kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Kurum, sıfır atık yönetim sistemini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırarak, farkındalık oluşturmak amacıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlara eğitimler verdiklerini hatırlattı.

Kurum, küresel platformlarda en değerli ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi ile enerjiden, sudan, depolama alanından ve petrolden büyük tasarruf sağladıklarını söyledi.

Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla, doğal korunan alanlarla yutak alanların sayısını artırdıklarını belirten Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan bu çalışmalarla geri kazanım oranını yüzde 22,4'e çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya iklim değişikliğiyle daha etkin bir mücadele ortaya koymak için net sıfır emisyon hedefine ulaşacak çalışmalar yürütüyor. Biz de ülke olarak net sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarımızı bakanlıklarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bir hayalimiz var. O da çocuklarımıza tertemiz bir Türkiye bırakmak. Bu anlamda, sizlerin, gençlerimizin, çocuklarımızın, 'Sıfır Atığı', hayatının bir parçası haline getirmesi geleceğimiz için çok önemli. İşte bu salondaki manzara bunun en güzel örneğidir. Sizler güçlü Türkiye'nin yarınlarısınız, geleceğisiniz. 32 milyon gencimizin, evladımızın, dereceye giren her bir evladımızın, yarışmaya başvuran her arkadaşımızın bu konuyu dert edinmesi, üzerinde düşünmesi, proje üretmesi doğal varlıklarımızın korunması için çok önemli bir katkıdır."

Lise ve üniversite kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü "Ya Geleceğimiz Karanlık ya da Sıfır Atık" eseriyle Talha Eren Kutlay, ikinciliği "Plastik Hayatlar" eseriyle Zeynepnaz Hüyük, üçüncülüğü ise "Dönüşüm" eseriyle Rabia Çelik aldı.

Üniversite kategorisinde "Yabana Atma" eseriyle Bilge Vural birinciliğe, "İz Kısa Film" filmiyle Ramazan Talha Yasım ikinciliğe, "Dünyayı Kurtarıyoruz" filmiyle Havva Demir ise üçüncülüğe layık görüldü.

Törende, derece giren öğrencilere ödülleri verildi.