Son Dakika Haberleri: "Sıfır Atık Mavi Projesi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum
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"Sıfır Atık Mavi Projesi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

6 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz."
Sıfır Atık Mavi Projesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Murat Kurum, Güncel
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