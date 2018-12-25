AK Parti Malatya
İl Başkanlığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 14 ayda, 5 bin 390 kilogram atık kağıdın geri dönüşümünü sağladı.
AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yaptıkları çalışmayla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Parti binasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca
, ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili çalışmanın tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın onay vermesinin ardından adayların açıklanacağını belirtti.
AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Atsız da toplantıda parti teşkilatlarının "Sıfır Atık Projesi" kapsamında partisinin il binası ile Yeşilyurt
ve Battalgazi
ilçe binalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirdiklerini söyledi.
İç mekanlarda geri dönüşüm kutusu kullanarak projeye destek verdiklerini belirten Atsız, il ve ilçe başkanlıklarında 14 ayda 9 bin 800 kilogram ambalaj atığı toplandığını kaydetti.
Kağıt atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını işaret eden Atsız, şöyle konuştu:
"5 bin 390 kilogram kağıt atık toplanarak, yaklaşık 92 ağacın kesilmesi önlenirken yaklaşık 151 metreküp de su tasarrufu sağlandı. 2 bin 450 kilogram plastik atık toplandı. 930 kilogram metal atık toplanarak, yaklaşık 629 kilowatt enerji tasarrufu sağlandı. 500 kilogram cam atık toplanarak yaklaşık 15 kilogram sera gazının salınımı önlenmiş oldu. Ayrıca 480 kilogram organik atık toplandı."
Atsız, "Sıfır Atık Projesi"ne destek verenlere teşekkür ederek, projenin Türkiye
'de yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.
Projenin sadece bir çevre duyarlılığı çalışması olmadığını aktaran Atsız, şöyle konuştu:
"Bu insanlığın geleceğiyle ilgili bir sorumluluk hareketidir. Bizler bu projenin uygulanması kadar sürdürülebilir olmasını da hedefliyoruz. Atıkların değerlendirilmesi ve bu farkındalığın hızla yayılmasını amaçlıyoruz. Dünyadaki nüfus artışı ile mevcut kaynakların hızlı tüketilmesi göz önüne alındığında, bu tüketim dünyada ve ülkemizde endişe uyandırmaktadır. Bizlerde atıkların kontrol altına alınması adına herkesi bu duyarlılık seferberliğine davet ediyoruz."