Son Dakika Haberleri: Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne yoğun ilgi gösteriyor.

Sıfır Atık Projesi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne yoğun ilgi gösteriyor.

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, 1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde naylon poşetlerin parayla satılmaya başlanmasının ardından çevre kirliliğini azaltmak ve daha yaşanabilir bir çevre için "Bez Torbamı Yaparım, Çevreme Sahip Çıkarım" kampanyası başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, pazarda ve markette kullanacakları bez çantaları okulda kendileri yapıyor.

Okulun müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çevreye duyarlı bir okul olarak artık naylon poşet kullanmıyoruz. Sıfır Atık Projesi'ne biz de okul olarak tam destek veriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin başlattığı proje oldukça anlamlı. Bu projede emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Şevval Parlak da "Marketten parasıyla da olsa naylon poşet almak
istemiyoruz. Poşetler doğada 500 yılda yok oluyor. Marketlere kendi yaptığımız çantalarla gidiyoruz.
Herkes görüp bizden çanta istiyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:42 Kaynak: AA

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