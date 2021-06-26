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Sıfır Atık Projesi Adalet Bakanlığına Ödül Getirdi - Son Dakika

Sıfır Atık Projesi Adalet Bakanlığına Ödül Getirdi

26.06.2021 20:07
Sıfır Atık Projesi Adalet Bakanlığına Ödül Getirdi, System.String[]

SIFIR ATIK PROJESİ ADALET BAKANLIĞINA ÖDÜL GETİRDİ SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 'EN ÇEVRECİ KAMU KURUMU' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla yaşamsal alanların korunması ve daha temiz bir çevre...

SIFIR ATIK PROJESİ ADALET BAKANLIĞINA ÖDÜL GETİRDİ

SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 'EN ÇEVRECİ KAMU KURUMU' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla yaşamsal alanların korunması ve daha temiz bir çevre için yürütülen proje ödül getirdi.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan atölyelerle Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede 'En Çevreci Kamu Kurumu' ödülüne layık görüldü. Değerlendirmelerde Ankara'da hizmet veren tüm kurumlar incelendi.

CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ TESİSLER 2 YILDIR ÇEVREYİ VE DOĞAYI KORUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2019 yılı Haziran ayında Kompost Üretim Atölyesi ve Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma Geri Dönüşüm Atölyesi kuruldu.

ATIKLARDAN ORGANİK GÜBRE ÜRETİLİYOR

Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan Kompost Üretim Tesisi, 165 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 665 metrekare alanda aylık 800 kilogram organik gübre kapasitesi ile çalışıyor. Kompost üretim tesisinde yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik kompost gübre haline dönüştürülüyor. Oluşan organik kompost bir yandan ceza infaz kurumlarındaki üretim alanları ile park ve bahçelerde kullanırken, bir yandan da satışı yapılıyor.

HÜKÜMLÜLER TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Ambalaj atığı toplama ve ayırma atölyesinde ise ceza infaz kurumu kampüsünde bulunan 13 ceza infaz kurumunda, jandarma binalarında, kampüs devlet hastanesinde ve lojmanlarında oluşan ambalaj atıkları,  toplanıp gerekli işlemlerden geçirildikten sonra geri kazanım sağlanarak çevrenin korunması sağlanıyor. Kurulduğu günden bu yana 80 hükümlünün çalıştığı tesiste karton, kağıt, naylon, poşet, pet şişe gibi malzemelerin toplanması ve işlenmesiyle ayda yaklaşık 20 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atölyelerdeki çalışmalarla bir yandan doğa ve çevrenin korunması sağlanırken bir yandan da hükümlülerin sosyalleşmesi, çevre bilinçlerinin oluşması, topluma kazandırılması amaçlanıyor.

ANKARA'DAKİ TÜM KURUMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, yaptığı çevresel çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ankara'daki tüm kamu kurumlarının çevre ile ilgili çalışmaları değerlendirildi. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, değerlendirmeler sonunda 2020 Yılının En Çevreci Kamu Kurumu ödülüne layık görüldü.

Sıfır Atık Projesi Adalet Bakanlığına Ödül Getirdi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sıfır Atık Projesi Adalet Bakanlığına Ödül Getirdi - Son Dakika


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