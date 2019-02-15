Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
28 dakika önce
Erzincan'da Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Erzincan
'da Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm Türkiye
'de uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Erzincan'da bulunan tüm kurumların Sıfır Atık Projesinin, etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması, çalışmaların seri bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulamaya katılım sağlanması, çalışmaların koordine edilmesi, sıfır atık sistemini uygulamak isteyenlere yol gösterilmesi ve destek olunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından Et ve Süt Kurumu
Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü bünyesinde çalışan 110 personele Sıfır Atık Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:46 Kaynak: İHA
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