"Sıfır Atık Projesi" Çubuk'ta etkin şekilde sürdürülecek - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Sıfır Atık Projesi"nin ilçede etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Demirbaş, belediyede düzenlenen toplantıda, ilçedeki tüm kesimlerin projeye dahil edilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda apartmanlardaki kağıt, plastik ve cam atıklarının ayrı toplanması gerektiğini anlatan Demirbaş, "Bunun için gerekli materyaller temin edilecek. Halkımızın bilinçlendirilmesi, eğitim çalışması, seminerlerin düzenlenmesi, çeşitli teşvik ödüllerinin uygulamaya konulması önem taşıyor." dedi.

Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çubuk Belediyesi tarafından 2020 yılında 27 bin 600 ton çöp toplandı. Bölgesel yoğunluğa göre çöp konteynırlarının sayısı da arttırıldı. Atık yönetimi titizlikle sürdürülürken, atık yağ, ambalaj, cam atık ve atık pil toplama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. İstediğimiz seviyede olmasa da bu şekilde çevre ve geri dönüşüme ciddi katkı sağlanıyor. 2020 yılında 2 bin 10 litre bitkisel atık yağ, 900 kilogram madeni yağ, 9 ton ömrünü tamamlamış lastik, 32 bin 461 kilogram kullanılmış giysi, 8 bin 825 kilogram ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca evsel atıklardan üretilen bin 750 kilogram kompost ise park ve bahçelerimizde gübre olarak kullanılması sağlanmıştır."