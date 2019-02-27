Sıfır Atık Projesi Erzincan'da Kamu Kurumlarında Uygulanmaya Başlandı

Erzincan'da Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlandı.

Erzincan'da Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlandı.



Erzincan'da şu ana dek yirmi kurumda devam eden proje bu gün itibariyle tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir; "Bu güne kadar 20 kurum da devam eden proje bu gün itibari ile tüm kamu kurumlarında tamamlanarak uygulamaya başlandı. Ayrıca tüm ilçelerimizdeki Kaymakamlıklarda ve kamu dairelerinde de uygulamaya başlanılmıştır" dedi. - ERZİNCAN

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