Sıfır Atık Projesi için pedal çevirdiler

Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye tarafından Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için düzenlenen etkinlikte çok sayıda ilçe sakini bisiklet sürdü.

Turhal Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'ne destek için "Bisikletini Al Gel, Sıfır Atığa Pedal Çevir" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında çoğu gençlerden oluşan katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletleri ile toplandı.

Katılımcılar, Cumhuriyet, Gültekin ve Topçam caddelerinden geçerek Milli Egemenlik ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Turhal Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"ne dikkat çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Karakoyun, çevre konusunda duyarlılığı artırmak istediklerini sözlerine ekledi.