Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Mayıs Ayında 6.152 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.133 M³ de Su Tasarrufu Sağlandı - Son Dakika

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Mayıs ayında 6. 152 ağacın kesilmesi önlendi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Mayıs ayında 434. 961 kg geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 6. 152 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1. 709. 588 kwh enerji ve 10. 133 m³ su tasarrufu sağlanmıştır.