Sıfır Atık projesi kapsamında ilkokul ziyareti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un okula gelişi

Öğrencilerin Kurum'a ilgisi

Kurum'un öğrencilere hediye vermesi

Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi kapsamında Esenler'de bir ilkokulu ziyareti etti.