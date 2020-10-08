Sıfır Atık projesi kapsamında ilkokul ziyareti - Son Dakika

Sıfır Atık projesi kapsamında ilkokul ziyareti
08.10.2020 14:14
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un okula gelişi Öğrencilerin Kurum'a ilgisi Kurum'un öğrencilere hediye vermesi Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi kapsamında Esenler'de bir ilkokulu ziyareti etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un okula gelişi
Öğrencilerin Kurum'a ilgisi
Kurum'un öğrencilere hediye vermesi
Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi kapsamında Esenler'de bir ilkokulu ziyareti etti.
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