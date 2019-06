Sıfır Atık Projesi'nde Diyarbakır'daki okulların büyük başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinde İMKB Karacadağ Ortaokulu Türkiye ikincisi, Selahaddin Eyyübi İlkokulu da bölge ikincisi oldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu her iki okulu da ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi başarılı sonuçlar getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında başlayan ve bu yılın Nisan ayında son bulan okullara yönelik yarışmada Diyarbakır 'dan iki okul önemli dereceler elde etti. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Karacadağ Ortaokulu Sıfır Atık Yağ Projesinde Türkiye birincisi olurken, Sıfır Atık Pil Projesinde de bölge ikinciliği elde etti. Yahya Kamçı'nın koordinatörlüğünde 150 öğrenci ile her iki çalışmaya katılan İMKB Karacadağ Ortaokulu yaklaşık 1 ton atık yağ toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi İlkokulu ise projede bölge ikinciliği kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan , Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Merdoğlu ve Muhammed Akar'la birlikte her iki okulu da ziyaret ederek çeşitli ödüller takdim etti.Okuldaki çalışmalara hayran kaldıBaşkan Beyoğlu, İMKB Karacadağ Ortaokulu'nu ziyaretinde okul müdürü Mehmet Can Akay'a elde edilen başarıdan dolayı masa tenisi takımı hediye etti, okulun eksiklerinin giderilmesi için de gerekli desteği sunacaklarını ifade etti. Başkan Beyoğlu, Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu. Okulun uzay ve bilim köşesi ile dil bölümünü gezen Başkan Beyoğlu, yapılan çalışmalara hayran kaldığını ifade ederek okul müdürü Ömer Atay'ı tebrik etti.Daha sonra okulun toplantı salonunda düzenlenen törende okul müdürü ve proje koordinatörüne satranç seti hediye eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okulların gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin sıfır atık konusunda toplumsal duyarlılık oluşturduğuna dikkat çekerek, "Elde edilen başarılardan dolayı okullarımızı, kıymetli yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini kutluyoruz. Belediye olarak toplumsal duyarlılığı pekiştiren bu projelere ve faaliyetlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR