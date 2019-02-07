Son Dakika Haberleri: Sıfır Atık Projesi"Ne Başkan Sözlü'den Uygulamalı Destek

Sıfır Atık Projesi"Ne Başkan Sözlü'den Uygulamalı Destek

31 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret ederek Sıfır Atık Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez çantaları takdim ettiler.

Sıfır Atık Projesi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret ederek Sıfır Atık Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez çantaları takdim ettiler.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Garden Koala Sera bahçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti.

Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Sıfır Atık Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen bez çantaları hemşehrilerine takdim ederek onların da bu projenin paydaşı olmalarını sağladılar.

Bez çantaları alan vatandaşlar, çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ederek, uzun ömürlü bez çantaları pazar ve market alışverişlerinde rahatlıkla kullanacaklarını belirtip, bilinçlendirme kampanyasını desteklediler. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:33 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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