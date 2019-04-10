Sıfır Atık Projesi"Ne İngilizce Tanıtım Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tüm dünyaya duyurulması amacıyla İngilizce tanıtım videosu hazırlandı.
"Doğa insanlar olmadan hayatta kalabilir ama insanlar doğa olmadan yaşayabilirler mi? Gelecek nesiller için daha güzel ve temiz bir dünya yaratmak için ne yapmalıyız? Çevre kirliliği konusunda kadar farkındayız? İklim değişikliği ile mücadele ediyor muyuz?" sorularıyla başlayan ve İngilizce olarak hazırlanan videoda, Türkiye
'de 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ve Emine Erdoğan'ın sık sık konuşmalarında vurguladığı, "Doğanın sahibi değil, parçasıyız" vizyonu işlendi.
Emine Erdoğan'ın "Bizden sonra gelecek nesillere kaynakları tükenmiş yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak hepimizin temel sorumluluğudur." sözlerine de yer verilen tanıtım videosunda, proje kapsamında Türkiye genelinde 14 bin 750 kuruma sıfır atık sistemi kurulduğu belirtildi.
Projenin 2023 yılına kadar tüm kamu binalarında uygulanmasının hedeflendiğinin vurgulandığı videoda, projenin pilot olarak uygulandığı üç kamu kurumunda 457 ton geri dönüştürülebilir atığın toplandığı anlatıldı.
Atıkların geri dönüştürülmesiyle 4 bin 661 ağacın kesilmekten kurtarıldığı ve 2023'e kadar hedefin, bu şekilde 11 milyon ağacın kurtarılması olduğu aktarılan videoda, 10,7 ton kompost üretildiği, 55,5 ton sera gazı emisyonunun önlendiği, bin 625 varil petrol, 7 bin 618 metreküp su ve 1 milyon 719 bin 691 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi.
Doğal güzellikler, atık ve plastiklerin doğaya verdiği zararlar ile çocuk görsellerinin de yer aldığı video, "Unutmayalım, doğanın sahibi değil, bir parçasıyız." mesajıyla sona eriyor.
Emine Erdoğan da söz konusu tanıtım videosunu, Ürdün
'de 6- 7 Nisan
tarihlerinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Orta Doğu
ve Kuzey Afrika
Bölgesel Toplantısına katıldığında, sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak "Unutmayalım ki bugün yaşadığımız tüm krizler, gençlerin dinamik ve yenilikçi bakış açılarıyla aşılabilir. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, çevreci bir hayat tarzı tasarlamamız gerek. Gandi'nin dediği gibi, 'Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.'" sözleriyle paylaşmıştı.