Sıfır Atık Projesi'ne kadınlardan tam destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sıfır Atık Projesi'ne kadınlardan tam destek - Son Dakika Ekonomi

Sıfır Atık Projesi'ne kadınlardan tam destek

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı'nın sonuç raporu açıklandı.

Sıfır Atık Projesi'ne kadınlardan tam destek, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı'nın sonuç raporu açıklandı. Toplumun her kesiminden kadının bir araya geldiği çalıştay, 'Sıfır Atık' konusunda toplumda farkındalığın yeteri kadar sağlanamamasına ve atık toplama hizmetlerinin genele yayılamamasına dikkat çekti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla Sürdürülebilir Çevre Derneği (SÜÇEV) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 4 Mart tarihinde düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleştirilen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı'nın sonuçlarını içeren rapor açıklandı. Konya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği en temiz işletme belgesine sahip olan Bürotime'ın da desteklediği 'Sıfır Atık' temalı 'Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı' sonuç bildirgesi, SÜÇEV Yönetim Kurulu tarafından 6 Mart Cuma gerçekleşen basın toplantısıyla açıklandı. Toplumun her kesiminden kadının katılım gösterdiği çalıştayda çevre sorunları ele alınarak çözüm önerileri sıralandı.


Gündüz: "Sıfır atık eğitim seferberliği aileden başlayarak tüm topluma yayılmalı"


Raporun sonuçlarını paylaşmak için basın mensuplarının karşısına geçen SÜÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya Gündüz, "Gerçekleştirdiğimiz yüksek katılımlı Ulusal Kadın Çevre Çalıştay'ı ile kadınlarımız, çevresel sorunları tespit ederek çözüm önerilerini belirledi. SÜÇEV olarak kadınlarımızın bir araya gelerek çevresel sorunlar üzerine yaptığı bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz." şeklinde konuştu. Ahmet Ziya Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı çalıştayda geleceğimizin mimarı kadınlarımızın gözüyle birçok sorun tespit edilmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. "Sıfır Atık" konusunda kamuoyunda bilinçlendirme ve farkındalığın yeterince sağlanamaması, çevre ahlakı ve tasarruf kültürünün yaygın olmaması, çevre konusundaki mevzuatların yeterli olduğu ancak konunun öneminin kamuoyunda yeterince anlaşılamaması gibi konular öne çıkmıştır. Bunun yanında reklamların, bireysel tüketim alışkanlıklarını tetiklemesi ve israfı artırması, tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konularındaki uygulamaların yeterince yaygınlaşmamış olması, atık toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin her alana yaygınlaştırılamamış olması ve lisanslı firma sayısının ihtiyacı karşılayamaması da dikkat çeken diğer sonuçlar olarak kadınlarımız tarafından belirlenmiştir. Belirlenen bu problemlerin çözümünde kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için 'Sıfır Atık Eğitim Seferberliği'nin aileden başlayarak tüm topluma yayılması, kişiler ve kurumlar bazında geri dönüşüm sürecine katılanların ödüllendirilerek teşvik edilmesi, atıkların başka bir tesiste hammadde olması için çaba sarf edilmesi ve israfa neden olan alışkanlıkların değiştirilmesi gerekliliği dikkat çeken çözüm yöntemleri olarak tespit edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanlığı Makamı olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kitabımızı paylaşacağız. Buralardan gelebilecek talepler doğrultusunda bu çalıştayın benzerlerini, imkan verilirse diğer illerde de yapmaktan memnuniyet duyarız."


Tosunoğlu: "Atıksız ve sürdürülebilir çevre döngüsü oluşturacağımıza inanıyoruz"


Türkiye'de ilk kez bu büyüklükte ve kapsamda sadece kadınların katıldığı "Sıfır Atık" konusunda çalıştay düzenlendiğinin altını çizen SÜÇEV Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:


"Türkiye'de bu kapsamda ve genişlikte bir çalışma ilk kez gerçekleştiriliyor. SÜÇEV olarak gezegenimizin kaynaklarının sınırlı olduğuna ve bu kaynakların geleceğe aktarılması için sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya ve daha temiz bir Türkiye bırakmak için çevresel konulara dikkat çekmeliyiz. "Sıfır Atık" konusunda somut adımlar atmak için kadınlarımızın bilinçlenmesi, bu konuda farkındalık kazanması ve katılım göstermesi hayati önem taşımaktadır. Eğer bir değişim söz konusu olacaksa kadınlarımızın "Sıfır Atık" konusunu benimsemesi ve bu konuda duyarlılık göstermesi, toplumun geneline yayılacaktır. Çalıştay ile kadınlarımız çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini belirledi. İnsanlarımızı bilinçlendirerek atıksız ve sürdürülebilir çevre döngüsü oluşturacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber!
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Teklif Meclis'e sunuldu, gıdada hile yapanlar için yeni cezalar geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Son Dakika Haberleri
16:56 Lübnan eurobond ödemelerini yapamıyor
16:56 Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil
16:56 Schneider Electric "The Climate Group EV100 İnisiyatifi"ne katıldı
16:51 Piyasalarda risk-off modu!
16:44 Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır Atık Projesi'ne kadınlardan tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]