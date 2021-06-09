"Sıfır Atık Projesi'ne uygun kent" Kilis'te atık toplayıcıları da kayıt altına alındı - Son Dakika

Kilis'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) 2019 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, atık toplayıcılar kayıt altına alındı.

Sıfır atık altyapı sistemini kuran Kilis'te 200 atık toplayıcı, kayıt altına alınarak kendilerine iş yelekleri ve puan yüklü kartlar verildi.

Çöp konteynerlerinden geri kazanılabilir atıkları toplayıp belediyenin atık merkezine getiren sokak toplayıcılarına, para veya hijyen malzemesi veriliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sıfır Atık Projesi Saha Koordinatörü Murat Akbaş, AA muhabirine, Kilis Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatına en uygun ve en iyi atık getirme merkezi kurduklarını söyledi.

Kamu kurumlarına ve bütün sokaklara geri dönüşüm atıklarının toplanması için konteyner dağıtıldığını anlatan Akbaş, Kilis Belediyesine 4 ambalaj atık malzemeleri toplama aracı aldıklarını kaydetti.

Emine Erdoğan'a teşekkür eden Akbaş, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesinde gerek kurumlar gerekse vatandaşlar nezdinde sıfır atık bilinci oluştu. Bizim projemiz de çok hızlı ilerledi ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Kamu kurumları, Türk ve Suriyeli vatandaşlar için sıfır atık üzerine online eğitimler verdik. Kilis Belediyesine yaklaşık 6 milyon lira destek sağladık." dedi.

Kilis Belediyesine sıfır atık teşvik sistemi kurduklarını aktaran Akbaş, "Bu sistem kapsamında toplamda il merkezinde 7 bin 500 haneye teşvik kartı dağıttık. Bu kartlar aracılığıyla vatandaşlarımız ambalaj atıklarını atık toplama merkezlerine getirdikleri zaman kartlarına puan yüklenecek. Bu puanlar karşılığında ödül alacaklar. Pandemi sürecinde ödül olarak hijyen malzemeleri dağıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sisteme atık toplayıcılarını dahil ederek kayıt dışı atık ambalaj toplamanın önüne geçtiklerini vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'de sıfır atık sisteminde atık toplayıcıları diye bir olguyla karşı karşıyayız. Kilis Belediyesi ile bu projede sokak toplayıcılarını da sisteme dahil ettik. Artık atık toplayıcıları kayıt dışı çalışmıyor. Belediyeyle işbirliği dahilinde kendileri de adeta belediyenin bir çalışanı gibi atıkları topluyor ve kendilerine karşılığında para veya ödül veriliyor. Böylece hem atıklar kayıt altına alınmış oluyor hem de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmiş oluyor. Aynı zamanda da kayıt dışı çalışmanın da önüne geçmiş oluyoruz. Bu proje kapsamında toplamda 200 sokak toplayıcısını sisteme dahil ettik."

Akbaş, vatandaşlarda atıklar konusunda bir bilinç oluştuğuna dikkati çekerek, "İnsanlar her atığın çöp olmadığını, ambalaj atıklarının ülke ekonomisine katkıda bulunabileceğini gördükleri için çöplerini atarken seçici davranıyor. Evsel atık ve ambalaj atığı diye ayırıyorlar. Ciddi anlamda Kilis'te bir sıfır atık bilincinin oluştuğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha çok ayır, daha çok kazan"

Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu da Türkiye'de il bazlı sıfır atık altyapı sistemini kuran tek ilin Kilis olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında, atık toplayıcıları tespit edilip iş yelekleri, kartları verildi ve nasıl çalışacakları kendilerine anlatıldı. Sokak toplayıcıları, belirlenen bölgelerdeki konteynerlerden toplama yapıyorlar ve Kilis Belediyesi'nin lisanslı firmasına topladıkları geri kazanılabilir atıklarını getiriyorlar. Atıkları görevlilerce tartılıp, dönüşüm puanları kartlarına yükleniyor. Sloganımız, daha çok ayır, daha çok kazan."