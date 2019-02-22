Son Dakika Haberleri: Sıfır Atık Projesi" Polislere Anlatıldı

Sıfır Atık Projesi" Polislere Anlatıldı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polislere eğitim verildi.

Sıfır Atık Projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polislere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan eğitimde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli kimyager Dilek Çimen Eren tarafından proje hakkında bilgi verildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kurumlardaki personellere eğitim verdiklerini ifade eden Ürkmezer, "İlçemizin pilot bölge seçilmesi bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. Biz de bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce bazı kurumlarda çalışan personele eğitimler vermiştik. Bu eğitimlerimiz de aralıksız sürüyor. Bugün Emniyet Müdürlüğü personelimize eğitimler verdik. Diğer kurumlarda çalışanlara da bu eğitimlerden vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

130 emniyet personeline yönelik programın sonunda bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:18 Kaynak: AA

Karabük, Pilot, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

20 Yıllık Tecrübeli Pilot Kokpitte Uyurken Görüntülendi Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıfır Atık Projesi" Polislere Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]