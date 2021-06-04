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"Sıfır Atık Projesi" Sayesinde 1 Milyon 736 Bin 788 Ağaç Kesilmekten Kurtarılmıştır - Son Dakika

"Sıfır Atık Projesi" Sayesinde 1 Milyon 736 Bin 788 Ağaç Kesilmekten Kurtarılmıştır

04.06.2021 20:21

Gebze Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle pandemi kurallarına uygun olarak Valiliğimiz himayesinde düzenlenen öğrencilerle söyleşi programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle pandemi kurallarına uygun olarak Valiliğimiz himayesinde düzenlenen öğrencilerle söyleşi programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre merkezinde gerçekleşen programa; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Vali Seddar Yavuz'un Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin Çevre konulu bitirme tezleri sergisini gezmesinin ardından program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün konuşmalarının ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Bugün dünyayı etkileyen, gelecekte de insanlığın en büyük sorunu olacağı gözüken Çevre bilincinin artırılması hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu aslında bir hayat tarzıdır ve çocukluktan itibaren insanların alışkanlıkları ve davranışları çevreyi etkiliyor.

Sıfır Atık Projesi ile ciddi bilinç oluştuğunu belirten Vali Yavuz; "Sıfır Atık Projesi; Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve bugüne kadar da çok başarılı olan bir projedir. Bu sayede çevre konusunda ciddi bir bilinç oluşturuldu. Başta kamu kurumları olmak üzere bu konuda ciddi bir atık yönetimi gerçekleştirildi. İlimiz genelinde proje başlangıcından itibaren 1 Haziran 2021 tarihine kadar 102 bin 164 ton atık kağıt, 43 bin 369 ton atık cam, 31 bin 469 ton atık metal ve 57 bin 548 ton atık plastik toplanmıştır. Toplanan atık kağıtlar ile 1 milyon 736 bin 788 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, metal ve plastik toplanması ile %95 ham madde tasarrufu sağlanmıştır. Ekolojik dengenin ve çevrenin korunması temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınması önemlidir. İlimizde yoğun sanayi tesislerinin bulunması vesilesiyle bu konu çok daha önem arz ediyor. Şuanda ilimizde 13 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu bulunuyor. Bu bağlamda Türkiye'de açık ara öndeyiz. Ayrıca elimizde 37 tesise ait toplam 110 baca online olarak izlenmektedir. Bu sayede sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayarlarda kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir. Bazen yalnızca birkaç dakika süren ancak yine de hava kalitesini olumsuz etkileyecek şekilde olan emisyonlar Türkiye'de ilk defa uygulanan Yeşil Göz Projesi ile şikayete konu bacaların görüldüğü gece görüş kameraları taktırılarak yeni bir çözüm şekli olarak ortaya çıkmış ve bu gece görüş kamerası taktırılan tesislerde şikayetler büyük ölçüde sonlandırılmıştır. Yine Valiliğimiz Genelgesi ile sahamızda tehlikeli atık geri kazanımı bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera kurulmuş 24 saat esasına göre giriş ve çıkışlar kayıt altına alınmakta, alınan kayıtlarda bir yıl süre ile saklanmaktadır. Bu konuda Türkiye genelinde ilk ve tek olan ilimiz, kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesine örnek teşkil etmektedir. İlimiz sınırları içerisinde gerek il içine, gerekse il dışına atık su transferi yapan tüm vidanjörlerin trans kayıtları, atık suların kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla Türkiye'de ilk defa ilimizde faaliyet gösteren atık su taşıyan tüm vidanjörlerin çip taptırması sağlanmıştır. Bu sayede kaçak vidanjör dökümlerinin engellenmesi hedeflenmiştir.

İlimiz Çevre Konusunda Diğer İllere Örnek Teşkil Edebilecek Bir Durumdadır

2021 yılı Ocak-Haziran tarihleri arasında 689 tesisin denetlendiğini belirten Vali Yavuz; İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolara ilişkin Valilik Genelgesi yayınlanmış, bu Genelge ile Türkiye'de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emülsiyonlarına ilişkin çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 2020 yılında 1960 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 66 adet tesise 6 milyon TL idari yaptırım uygulanmış, 2021 yılı Ocak-Haziran tarihleri arasında ise 689 tesis denetlenmiş, uygunsuzluğu tespit edilen 14 adet tesise 2 milyon 250 bin TL civarında idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde çok sayıda sanayi tesisi bulunmasına rağmen çevre konusunda Valiliğimiz tarafından yapılan tüm çalışmalar ve vatandaşlarımızın da bilinçli davranmasıyla diğer illere örnek teşkil edebilecek bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. " diyen Vali Yavuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Çevre Mühendisliği öğrencilerinin sorularını yanıtladılar.

Gebze Teknik Üniversitesi Özel Minik Çınar Anaokulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri öğrencilere hediyeler vererek, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Türkiye ile İngiltere arasındaki Özel Serbest Ticaret Anlaşmasına değer katacak, yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil Drone üretimine önemli katkılar sağlayacak Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark Fly Bvlos Teknoloji Şirketini ziyaret etti.

GTÜ Teknopark Fly Bvlos Teknoloji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Demirkapu, Valimiz Seddar Yavuz'a çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak "İngilizlerin Dünya çapındaki En İyi Drone Eğitim Okulu Flyby Technology ve Fly Bvlos Technology arasında "Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması" 'nın imzalanması ile 01 Mayıs 2021 tarihinde başlayan bu süreç ve üçlü işbirliği, Türkiye'nin yeni nesil drone teknolojisine yeni bir ufuk getirecek. (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2 ve İHA3 pilot eğitimine ve ülkemizin sivil Drone üretimine önemli katkılar sağlayacak. Ağırlığının bir önemi olmayan dünyanın herhangi bir yerindeki Dronu dijital ortamda uçuracak Beyond Visual Line of Sight (Bvlos) Eğitimi, İngiltere ile eş zamanlı olarak dünyada ilk kez bu oluşum içinde verilecek. " diyen Başkan Kamil Demirkapu, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyelerine ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.,

Sıfır Atık Projesi Sayesinde 1 Milyon 736 Bin 788 Ağaç Kesilmekten Kurtarılmıştır

Gebze Teknik Üniversitesi, Dünya Çevre Günü, Haziran, Gebze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Sıfır Atık Projesi' Sayesinde 1 Milyon 736 Bin 788 Ağaç Kesilmekten Kurtarılmıştır - Son Dakika


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