Sıfır Atık Projesi sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı Ankara'nın Çubuk ilçesinde, tavsiye üzerine solucan gübresi üretmeye başlayan esnaf Bahattin Coşkun, yıllık 20 ton gübre üretim kapasitesine ulaştı.

İlçede giyim mağazası bulunan Coşkun, Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş'un tavsiyesi ile solucan gübresi üretmeye başladı.

Çubuk Belediyesi tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi'ni ilçe genelinde yaygınlaştırmak isteyen Temizlik İşleri Müdürü Karakuş'un, evsel atıkların değerlendirilmesi ve organik tarımın geliştirilmesi amacıyla yaptığı tavsiye üzerine, hobi olarak solucan yetiştiriciliği yapan Coşkun, profesyonel gübre üretimine geçti.

Kiraladığı atıl bir ahırda yetiştirdiği solucanları evsel atıkların yanı sıra pazarlardan topladığı sebze artıkları ve park ve bahçelerin atıklarından yaptığı mamalarla besleyen Coşkun, gübre üretimiyle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonlarını verimli bir şekilde değerlendirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu gübre, evsel atıklar ile büyükbaş hayvan gübresini karıştırarak hazırladığımız mamaları solucanların yemesi ile oluşan bir gübre çeşidi. Uzun sürede oluşan bu gübre tamamen organik bir gübredir. Bununla üretilen sebze ve meyvelerden hem çok güzel verim alınıyor hem de çok lezzetli oluyorlar. İlk olarak kendimiz için bu gübreyi üretmeye başlamıştık ancak yetiştirdiğimiz solucanlar yılda 15 kat artmaya başladı, yıllık gübre üretimimiz 20 tona ulaştı. İlk iki yıl ürettiğimiz gübreleri çevremizdekilere, eşimize ve dostumuza tavsiye ederek ücretsiz verdik. Bu yıldan itibaren de satmaya başladık."

Solucan gübresi üretiminin karlı bir iş olmakla birlikte çevre dostu olduğunu vurgulayan Coşkun, solucan gübresinin tarımın her alanında kullanılması gerektiğini söyledi. Coşkun, "Bu gübre topraktaki organik madde miktarını artırmaktadır. Kendimiz kullanarak bunu test ettik ve çok memnunuz." dedi.

"İlçemizdeki çitçilerimize de örnek oluyoruz"

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş ise ilçelerinin gelirinin büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıktan sağlandığına işaret etti.

"Yaptığımız araştırmada evsel atıkların Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı ilçemizde en verimli şekilde değerlendirilmesinin solucan gübresi üretimi şeklinde olduğunu fark ettik. Biz de çevremizdekilere solucan gübresi üretmelerini tavsiye etmeye başladık. Bu arkadaşlarımızdan biri de ilçe esnaflarımızdan Bahattin Coşkun oldu." diyen Karakuş, ilk başlarda Coşkun'a solucan gübresi üretiminde destek olduklarını anlattı.

Karakuş, "Bahattin Bey'le birlikte kendimiz örnek bir uygulama yapmaya başladık. Ürettiğimiz gübrelerle kendi sebzelerimizi yetiştirdik. Bu şekilde ilçemizdeki çitçilerimize de örnek oluyoruz." diye konuştu.

Pazardaki meyve ve sebze artıklarının, parklarda biçilen çimlerin ve evsel atıkların ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Karakuş, bu şekilde hem çevreye hem doğaya faydalı bir iş yapıldığını kaydetti.