Sıfır Atık Projesinden Karapınar Belediyesine ödül - Son Dakika

Karapınar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesi ödül kazandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni'nde, katı atıkları en üst düzeyde kullanarak çevreye verilen zararı en aza indirmek ve sokak hayvanlarının yemek sorununu çözmek amacıyla hazırladıkları "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesinin ödüle layık görüldüğünü aktardı.

Elektronik, dijital ve mekanik ortamla beraber geri dönüşümdeki metal, plastik ve kağıt atıkları yerinde ayrıştırarak daha ekonomik bir şekle getirmeyi düşündüklerini dile getiren Yaka, şunları kaydetti:

"Prototipinde de gördüğümüz gibi bu ayrışmanın yanında bir soğuk ünitesi yaparak gıda atıklarımızı toplayıp sokak hayvanları için mama şekline dönüştürmeyi ve onları beslemeyi hedefliyoruz. Prototipini geliştirdiğimiz ürünle ilgili firma ile çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonraki çalışmalarımızda bu aldığımız destekle beraber toplama ünitelerimizi, sıfır atık toplama birimlerimizi yerinde ayrıştıracak ve gıda atıklarının da değerlendirebildiği kompleks bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle Sıfır Atık Projesinin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum."