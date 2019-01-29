‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek
46 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde 500 bin adet bez torba üretimini başlattıklarını söyledi.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde 500 bin adet bez torba üretimini başlattıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:41
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