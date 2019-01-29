Son Dakika Haberleri: ‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek

‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek

46 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde 500 bin adet bez torba üretimini başlattıklarını söyledi.

‘Sıfır Atık’ projesine Bursa’dan destek, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla BUSMEK bünyesinde 500 bin adet bez torba üretimini başlattıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:41 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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