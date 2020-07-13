Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf - Son Dakika

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2020 yılı haziran ayında 1.756 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 2 bin 893 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2020 yılı haziran ayında 1.756 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 2 bin 893 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi


İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Manisa Valiliği, 2019 yılının ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayan proje kapsamında haziran ayındaki verileri paylaştı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı haziran ayında 254 bin 400 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 1.756 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 497 bin 396 kwh enerji ve 2 bin 893 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır." denildi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:41 Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
18:41
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]