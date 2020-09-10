Sıfır Atık Projesiyle Manisa'da 3 bine yakın ağacın kesilmesi önlendi - Son Dakika

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da ağustosta 2 bin 946 ağacın kesilmesi önlenirken 4 bin 852 metreküp de su tasarrufu sağlandı

Manisa Valiliği, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geçen ay Manisa'da elde edilen tasarruf miktarını paylaştı.

Buna göre 2019 yılı başından itibaren uygulamaya konulan ve halen devam eden proje kapsamında ağustos ayında 346 bin 604 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı.

Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 2 bin 946 ağaç kurtarıldı, aynı zamanda 872 bin 407 kilovat saat enerji ve 4 bin 852 metreküp su tasarrufu sağlandı.