'Sıfır Atık" Projesiyle Sokak Hayvanları Barındırılıyor
1 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından "Sıfır atık" projesi kapsamında kullanılmayan malzemelerden yapılan yemlikler ve kulübeler, kentin farklı bölgelerine bırakıldı.
Bilecik
Belediyesi tarafından "Sıfır atık" projesi kapsamında kullanılmayan malzemelerden yapılan yemlikler ve kulübeler, kentin farklı bölgelerine bırakıldı.
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında kullanılmayan malzemeleri, atölyelerde işleyerek, beslenme noktası ve kulübeler yaptıklarını söyledi.
Hazırlanan beslenme noktaları ve kulübelerin, kentte ve arazilere bırakılarak, yem konulduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti:
"Sokak hayvanları soğukta 17 saat aç kaldıklarında ölebiliyor. Belediye olarak geçtiğimiz yıllardan itibaren güzel bir çalışmayı uygulamaya koyduk. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımıza hizmet ederken, aynı zamanda dışarıda olanları da aç bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Proje kapsamında kullanılmayan malzemelerden yemlikler ve kulübeler yaptık. Bunları şehrimizin merkezi ve dışındaki birçok noktaya bıraktık. Amacımız hem sokak hayvanlarını korumak hem de bunu sıfır atık projesinde değerlendirmektir. İsteğimiz, bıraktığımız sokak hayvanları beslenme noktaları ve kulübeleri korumaları. Gerekli yem ve suyu bırakmalarıdır. Çünkü sokak hayvanları aç kaldıklarında saldırganlaşıyor hatta soğukta 17 saatin üzerinde aç kaldıklarında ölebiliyorlar. Bizler de belirli aralıklarla bu noktalara yem ve su bırakarak, can dostlarımızı kışın zor şartlarından korumuş olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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