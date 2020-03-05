Sıfır atık toplama yarışması sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıfır atık toplama yarışması sona erdi - Son Dakika

Sıfır atık toplama yarışması sona erdi

6 saat önce

Ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'da düzenlenen kadınlara yönelik yarışma sona erdi.

Sıfır atık toplama yarışması sona erdi, System.String[]

Ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'da düzenlenen kadınlara yönelik yarışma sona erdi.

Toplanan geri dönüşüm atıklarından, 72 ağacın kesilmesinden, 152 litre ham petrol kullanımından, 513 litre su harcanmasından, 45 ailenin 1 ay süre tüketeceği 9430 kW/sa elektrikten, yüzde 30 hava kirlenmesinden, 158 milyon litre kullanılabilir temiz su kaynağının kirlenmesinden tasarruf edildi ve kum, soda, kireç gibi doğal kaynakların korunması sağlandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam'da bulunan ve yarışmaya ilgi göstererek projeye de katkı sağlayan bayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve ekonomiye katkı sağlamak için mahalle aralarına koymuş olduğumuz mavi konteynerlara geri dönüşebilen atıklarınızı atmanızı rica ederiz." dedi.


Yarışmamızın kazananları önümüzdeki günlerde açıklanacak ve ödülleri takdim edilecek.

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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