'Sıfır atık' toplantıları sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik toplantılar devam ediyor.



Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personellerinden oluşan 50 kişilik grubun katılımı ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.



Toplantıda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kamu kurumlarının yükümlülükleri, sorumlulukları, sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreçleri, temel seviye belge alınması için yerine getirilmesi gereken kriterler değerlendirilerek, karşılıklı görüş ve önerilerde bulunuldu.



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ