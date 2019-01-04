Son Dakika Haberleri: Sıfır atık uygulamasında kritik yıl 2019

Sıfır atık uygulamasında kritik yıl 2019

7 dakika önce

Sıfır atığın Türkiye genelinde uygulanması halinde yaklaşık 20 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor.

Sıfır atık uygulamasında kritik yıl 2019, System.String[]
Sıfır atığın Türkiye genelinde uygulanması halinde yaklaşık 20 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor. Sanayi kuruluşları, AVM, okul ve hastaneler bu yıl uyum sağlamak zorunda.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 

Ekonomi
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