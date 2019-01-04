Sıfır atık uygulamasında kritik yıl 2019

Sıfır atığın Türkiye genelinde uygulanması halinde yaklaşık 20 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor.

Sıfır atığın Türkiye genelinde uygulanması halinde yaklaşık 20 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor. Sanayi kuruluşları, AVM, okul ve hastaneler bu yıl uyum sağlamak zorunda.

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