Üye Girişi
Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar - Son Dakika

Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar

11.06.2021 19:22
Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar, System.String[]

Ladik Belediyesi'nin çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak düzenlediği "Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışması" nda, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ladik Belediyesi'nin çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak düzenlediği "Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışması" nda, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Sıfır Atık'ta, çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Ladik Belediyesi'nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ayında başlattığı Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışması'nın ödül töreni Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışmada; çocukların atık malzemelerden ürettikleri sanat eserleri ile annelerin evlerinde biriktirdikleri atıklar miktarı değerlendirdi. Toplamda 10 ton toplanan atıklarda ve 17 eser içinden dereceye girenlere çocuklara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Atık toplama yarışmasında 2815 kg ile 1'inciye; robot süpürge, 1700 kg ile 2'nciye; elektrikli ev süpürgesi, 650 kg ile 3'üncüye; elektrikli el süpürgesi, proje üretme yarışmasında 1'inciye; bisiklet, 2'nciye; tablet ve 3'üncüye; akıllı saat takdim edildi. Sıfır Atık yarışmasına katılım sağlayan vatandaşlara ise kahve makinası ve çeşitli oyuncaklar hane ziyaretlerinde teşekkür edilerek, hediye edildi.

Çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışmamızda dereceye giren, çevre ve doğa dostu vatandaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Atık toplamada annelerimize, proje üretme de ise çocuklarımıza göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum. Aslında bu yarışmamızın kazananı kampanyaya katılım gösteren tüm hemşehrilerimiz… Çevre eğitimine sahip bilinçli bir kent olmamız son derece önemli. Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz, dereceye girememiş, bugün burada yer alamayan ama yarışmamıza katılım sağlayan tüm ailelerimizin kapılarını çalacak. Temiz bir Ladik için el ele verip, şirin ilçemizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkacağız. Bu nedenle Ladik Belediyesi olarak çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarımızı özenle yürütüp, tüm vatandaşlarımızı Sıfır Atık etkinliklerimize her daim katılmalarını davet ediyorum. " dedi.

Çevre Haftası kapsamında bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Özel: "Birbirinden güzel eserler ve toplanan atıklar için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Atık malzemeleri yeniden kullanarak ülke ekonomimize katkıda bulunabileceğimiz mesajını verdiler. Çevrenin korunmasına katkı sağladılar. Şu an için atıklarımızın %12'sine yakınını geri dönüşüme kazandırıyoruz. Daha yüksek rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Sıfır atıktan ekonomiye…" ifadelerini kullandı.

geri dönüşüm, Bisiklet, Robot, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu 20:06 Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek 19:40 Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı 19:12 Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı
Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı 18:22 Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı 17:47 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız 17:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü 'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü         
20:08
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı         
18:34
Şehir şehir gezip dert dinliyor! Kendisini ağlatabilene 100 lira veriyor Şehir şehir gezip dert dinliyor! Kendisini ağlatabilene 100 lira veriyor         
18:03
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 20:23:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement