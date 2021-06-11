Sıfır Atık Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldılar - Son Dakika

Ladik Belediyesi'nin çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak düzenlediği "Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışması" nda, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Sıfır Atık'ta, çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Ladik Belediyesi'nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ayında başlattığı Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışması'nın ödül töreni Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışmada; çocukların atık malzemelerden ürettikleri sanat eserleri ile annelerin evlerinde biriktirdikleri atıklar miktarı değerlendirdi. Toplamda 10 ton toplanan atıklarda ve 17 eser içinden dereceye girenlere çocuklara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Atık toplama yarışmasında 2815 kg ile 1'inciye; robot süpürge, 1700 kg ile 2'nciye; elektrikli ev süpürgesi, 650 kg ile 3'üncüye; elektrikli el süpürgesi, proje üretme yarışmasında 1'inciye; bisiklet, 2'nciye; tablet ve 3'üncüye; akıllı saat takdim edildi. Sıfır Atık yarışmasına katılım sağlayan vatandaşlara ise kahve makinası ve çeşitli oyuncaklar hane ziyaretlerinde teşekkür edilerek, hediye edildi.

Çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Atıklardan Proje Üretme Yarışmamızda dereceye giren, çevre ve doğa dostu vatandaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Atık toplamada annelerimize, proje üretme de ise çocuklarımıza göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum. Aslında bu yarışmamızın kazananı kampanyaya katılım gösteren tüm hemşehrilerimiz… Çevre eğitimine sahip bilinçli bir kent olmamız son derece önemli. Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz, dereceye girememiş, bugün burada yer alamayan ama yarışmamıza katılım sağlayan tüm ailelerimizin kapılarını çalacak. Temiz bir Ladik için el ele verip, şirin ilçemizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkacağız. Bu nedenle Ladik Belediyesi olarak çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarımızı özenle yürütüp, tüm vatandaşlarımızı Sıfır Atık etkinliklerimize her daim katılmalarını davet ediyorum. " dedi.

Çevre Haftası kapsamında bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Özel: "Birbirinden güzel eserler ve toplanan atıklar için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Atık malzemeleri yeniden kullanarak ülke ekonomimize katkıda bulunabileceğimiz mesajını verdiler. Çevrenin korunmasına katkı sağladılar. Şu an için atıklarımızın %12'sine yakınını geri dönüşüme kazandırıyoruz. Daha yüksek rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Sıfır atıktan ekonomiye…" ifadelerini kullandı.