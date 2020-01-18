'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi - Son Dakika Magazin

'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi

6 saat önce

KOCAELİ'de, alışveriş merkezindeki sinemada gösterilen 'Sıfır Bir' filminin oyuncuları, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'Sıfır Bir' filminin oyuncularına büyük ilgi, System.String[]

KOCAELİ'de,  alışveriş merkezindeki sinemada gösterilen 'Sıfır Bir' filminin oyuncuları, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gösterime girmesinin ardından büyük başarıya imza atan 'Sıfır Bir' filminin oyuncuları, dün akşam Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Filmin oyuncularından Savaş Satış, Onur Akbay, Mehmet Elmas ve Salih İnci, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi yaşadı. Oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden olunca polis ve özel güvenlik görevlileri, oyuncuları kalabalığın içerisinden çıkararak alışveriş merkezinde bulunan yük asansörüne bindirdi.

Oyunculardan Savaş Satış, "Filmimiz 10 Ocak'ta vizyona girdi. Şu anda Türkiye genelinde bir hafta sonunda en çok izlenen filmler arasında ikinci sıradayız. İlleri geziyoruz, sinemaları geziyoruz. Bu akşam da burada hayranlarımızla buluşmak için geldik. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz ve çok gururluyuz" dedi.


Gebze, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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