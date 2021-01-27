Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı - Son Dakika

Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı

27.01.2021 18:49
Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı, System.String[]

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol küresel emisyonların üçte ikisini gelişen ülkelerin oluşturduğunu, gelecek 30 yılda emisyonlardaki büyümenin neredeyse tamamının bu ülkelerden kaynaklanacağını, bu ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımların hızlanması...

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol küresel emisyonların üçte ikisini gelişen ülkelerin oluşturduğunu, gelecek 30 yılda emisyonlardaki büyümenin neredeyse tamamının bu ülkelerden kaynaklanacağını, bu ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımların hızlanması gerektiğini bildirdi.

Birol, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftası kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen "Temiz Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, dünyanın sıfır emisyon hedefini gerçekleştirebilmesi için temiz enerji dönüşümü yatırımlarının hızlanması gerektiğine dikkati çekti.

Emisyonların azaltılması için küresel bir çaba gerektiğini dile getiren Birol, şöyle devam etti:

"Emisyonların pasaportu yok. Dünyanın herhangi bir şehrindeki gelişmeler tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bugün küresel emisyonların üçte ikisinden fazlasını gelişen ekonomiler oluşturuyor ve gelecek 30 yılda da emisyonlardaki büyümenin neredeyse tamamı bu ülkelerden kaynaklanacak. Eğer Kaliforniya'da sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorsak, Cakarta'da ne olduğu kritik önemde. Özellikle gelişen Asya ülkelerinde, emisyonların büyük bir kısmı kömür ve diğer fosil yakıtlarının oluşturduğu enerji altyapısından kaynaklanıyor. Bu yatırımlar hala genç ama sadece Asya'daki elektrik santralleri yılda 10 gigaton emisyon yaratıyor. Bu nedenle gelişen ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımları hızlandırmaktan başka şansımız yok. Gelişen ülkeler olmadan sıfır emisyon hedeflerini tutturmak imkansız."

Birol, söz konusu ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımların yapılmasına yönelik bir yatırımcı iştahı olmadığını ifade ederek, "Bu dönüşümü gerçekleştirecek yeterli sermaye mevcut fakat bu ülkelerin yatırımcıların güvenini kazanması gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda IEA olarak temiz enerji teknoloji yatırımlarının gelişen ülkelere yönelmesi için somut politika önerileri sunan bir yol haritası hazırlayacaklarını aktaran Birol, temiz enerji dönüşümünün sadece elektrik üretiminde değil endüstri, ulaştırma ve inşaat sektörü için de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Birol ayrıca, her yıl temiz enerji yatırımcılarının yaptığı çalışmaları takip eden bir mekanizma kuracaklarını sözlerine ekledi.

Dünya Ekonomik Forumu, Fatih Birol, Enerji, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor Leicester City, Feyenoord'lu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor         
18:55
Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek         
18:06
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında         
17:48
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi         
17:01
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı         
16:03
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira         
13:49
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 19:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei