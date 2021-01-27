Sıfır emisyon hedefi, temiz enerji dönüşümünün hızlanmasına bağlı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol küresel emisyonların üçte ikisini gelişen ülkelerin oluşturduğunu, gelecek 30 yılda emisyonlardaki büyümenin neredeyse tamamının bu ülkelerden kaynaklanacağını, bu ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımların hızlanması gerektiğini bildirdi.

Birol, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftası kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen "Temiz Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, dünyanın sıfır emisyon hedefini gerçekleştirebilmesi için temiz enerji dönüşümü yatırımlarının hızlanması gerektiğine dikkati çekti.

Emisyonların azaltılması için küresel bir çaba gerektiğini dile getiren Birol, şöyle devam etti:

"Emisyonların pasaportu yok. Dünyanın herhangi bir şehrindeki gelişmeler tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bugün küresel emisyonların üçte ikisinden fazlasını gelişen ekonomiler oluşturuyor ve gelecek 30 yılda da emisyonlardaki büyümenin neredeyse tamamı bu ülkelerden kaynaklanacak. Eğer Kaliforniya'da sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorsak, Cakarta'da ne olduğu kritik önemde. Özellikle gelişen Asya ülkelerinde, emisyonların büyük bir kısmı kömür ve diğer fosil yakıtlarının oluşturduğu enerji altyapısından kaynaklanıyor. Bu yatırımlar hala genç ama sadece Asya'daki elektrik santralleri yılda 10 gigaton emisyon yaratıyor. Bu nedenle gelişen ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımları hızlandırmaktan başka şansımız yok. Gelişen ülkeler olmadan sıfır emisyon hedeflerini tutturmak imkansız."

Birol, söz konusu ülkelerde temiz enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımların yapılmasına yönelik bir yatırımcı iştahı olmadığını ifade ederek, "Bu dönüşümü gerçekleştirecek yeterli sermaye mevcut fakat bu ülkelerin yatırımcıların güvenini kazanması gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda IEA olarak temiz enerji teknoloji yatırımlarının gelişen ülkelere yönelmesi için somut politika önerileri sunan bir yol haritası hazırlayacaklarını aktaran Birol, temiz enerji dönüşümünün sadece elektrik üretiminde değil endüstri, ulaştırma ve inşaat sektörü için de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Birol ayrıca, her yıl temiz enerji yatırımcılarının yaptığı çalışmaları takip eden bir mekanizma kuracaklarını sözlerine ekledi.