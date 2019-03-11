Son Dakika Haberleri: Sıfır Gümrük ile 200,000 Ton Patates İthal Edilebilecek

Sıfır Gümrük ile 200,000 Ton Patates İthal Edilebilecek

2 dakika önce

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200,000 ton tarife kontenjanı açıldı.

Sıfır Gümrük ile 200,000 Ton Patates İthal Edilebilecek, System.String[]
Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200,000 ton tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.

"Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"a göre, tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenecek. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
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