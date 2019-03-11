Sıfır Gümrük ile 200,000 Ton Patates İthal Edilebilecek

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200,000 ton tarife kontenjanı açıldı.

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200,000 ton tarife kontenjanı açıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.



"Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"a göre, tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenecek. (Tablo) - İstanbul

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