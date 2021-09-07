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Sıfır karbon yolculuğuna UTİB'den önemli katkı - Son Dakika

Sıfır karbon yolculuğuna UTİB'den önemli katkı

07.09.2021 15:03
Sıfır karbon yolculuğuna UTİB'den önemli katkı, System.String[]

UTİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi kapsamında 15 firmanın iştirakiyle karbon emisyonlarını azaltmak için Kurumsal Karbon Ayakizi Danışmanlık faaliyetini 2 Eylülde düzenlediği toplantı ile başlattı.

UTİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi kapsamında 15 firmanın iştirakiyle karbon emisyonlarını azaltmak için Kurumsal Karbon Ayakizi Danışmanlık faaliyetini 2 Eylülde düzenlediği toplantı ile başlattı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi kapsamında düzenlediği Kurumsal Karbon Ayakizi Danışmanlığı Başlangıç Toplantısında işletmelere yaklaşık sekiz ay sürecek olan faaliyet süreci, sıfır karbon hedefiyle oluşturulması gereken hesaplamalar ve raporlamalar hakkında bilgi verildi. SEMTRIO Proje Yöneticisi Bekir Çetin, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi hedefiyle ülkelerin, bölgelerin, sektörlerin ve işletmelerin karbon salımları hesaplamalarının büyük önem teşkil ettiğini söyledi. Proje kapsamında firmaların karbon emisyon kaynaklarını yönetebilmeleri için raporlamalar yapılacağını belirten Bekir Çetin, "Karbon ayakiziniz, şirketinizin bir yıl içerisinde atmosfere salmış olduğu sera gazlarının CO2 cinsinden eşdeğer salımını ifade eder. Karbon risklerine karşı tedbir almak için geliştirilen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi sayesinde firmaların doğrudan ve dolaylı emisyonlarını hesaplayabileceksiniz. İşletmelere sunduğumuz hesaplamalar ve raporlamalar doğrultusunda bu envanterler üzerinden firmalardaki sera gazı emisyon kaynaklarını tespit edebileceğiz. Elde ettiğimiz verileri içeren karbon emisyon envanteriniz ile emisyon kaynaklarınızı, tüketim miktarınızı ve oluşturulan karbon salımını görebileceksiniz ve bu raporlamalar karbon sıfır olma hedefinizde sizlere yol haritası çizecek" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir işletmelerin sosyal, çevre ve ekonomik olmak üzere üç bağlamda da katma değer oluşturacak ürünler üretmesi gerektiğini belirten Çetin, "Karbon hesaplamaları üzerinde yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda karbon emisyonlarınızı bir aksiyon planı altına alacağız. Bu düzenlemeler ile karbon emisyonlarının şirketinize olan finansal risklerini görebileceksiniz. Kuruluşunuzun sera gazı emisyonlarını yönetmek ve azaltmak için hangi ürünler ve faaliyetlerin bu emisyonlara sebep olduğunu anladıktan sonra da bu faktörleri en aza indirgeme yolunda ilerleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede ne kadar karbon ayakizini azaltabileceğinizi fark edecek ve karbon nötr olma hedefinize ulaşma yönündeki engelleri ortadan kaldıracaksınız. Tüm bu çalışmalar sonucunda dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çevre dostu ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeli ve karbon ayakizinizi göz önüne alacak bir şekilde yatırımlar yapmaya devam etmelisiniz" diye konuştu. - BURSA

Sıfır karbon yolculuğuna UTİB'den önemli katkı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Bekir Çetin, Ticaret, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır karbon yolculuğuna UTİB'den önemli katkı - Son Dakika Ekonomi


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