Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu hem bu araçta hem de dorseden düşen sıfır kilometre 9 hafif ticari araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Murat İdanoğlu (50) yönetimindeki 34 GH 4597 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolu Yazıçayır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu tırda sıkışan İdanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda bulunan sıfır kilometre hafif ticari araçlarda zarar meydana gelirken, Ankara-Konya kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza sonrası tır ile hafif ticari araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.