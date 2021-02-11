870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı - Son Dakika

870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı

11.02.2021 09:01

Niğdeli iş insanı Atilla Kaplan, 2020'de 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin arka sol kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra fark etti. Satın aldığı bayiye giden Kaplan aracın değiştirilmesini istedi ancak olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu.

Firma ile ilgili hukuki süreci başlatan Atilla Kaplan, "Aracımı 2020 yılının temmuz ayında bayiden sıfır olarak aldım. Yaklaşık 2 ay sonra arabanın sol arka kapısının farklı olduğunu anladık. Farklı olduğunu biz bayiye ilettik. Kendileri de 'Getirin inceleme yapalım' dediler. Arabayı götürdüm, incelediler. Detaylı incelemek için tekrar aracı getirmemi istediler, bir daha götürdüm detaylı incelediler. En sonunda kabul ettiler, 'Fabrikada kodlama hatası olmuş, farklı bir kapı takılmış' dediler" diye konuştu.

870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı

"TEMSİLCİ KAPIYI BOYAYALIM, BAKIMINI BEDAVA YAPALIM DEDİ KABUL ETMEDİM"

Aracının opak boyalı ancak arka sol kapının kristal boyalı olduğunu belirterek firmadan zararın karşılanmasını talep eden Kaplan, şunları söyledi:

"Firmanın Türkiye temsilcisine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını söyledi. Temsilci, basamak yapalım, kapıyı boyayalım, 3 bakımını bedava yapalım gibi basit şeyler önerdi ama ben de zararımın karşılanmasını istiyorum. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Ayrıca devlet, ikinci araç alım satımlarında garanti verilmesini istiyor. Kaldı ki araçta değişen parça olduğu zaman fiyat farkı oluyor. Bu kadar pahalı bir araçta da ciddi fiyat farkı çıkıyor. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?"

870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı

"FİRMA YAŞAYACAĞIMIZ DEĞER KAYBINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMUYOR"

Firmanın, aracın değer kaybetmemesi için kapının fabrikasyon bir hata sonucu değiştiğine dair bir yazı göndermeyi önerdiğini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti:

"O yazı, kapının değişmediğini göstermez. Yine değişen bir parçası olacak. Kendilerinin aynen ifadesi şu, 'Ha beyaz arabaya kristal boyalı kapı takılmış ya da siyah kapı takılmış, çok büyük bir fark yok.' Kendileri bu durumu kabul ediyor. Ama yaşayacağımız değer kaybını göz önünde bulundurmuyorlar. Ben ikinci el araç alacak olsam bile değişen parçası var mı yok mu diye kontrol ederim. Sıfır araçta değişen bir parça oluyor. Şimdi biz bu arabayı satıyor olsak değişen bir parçası varmış gibi olacak. Böyle bir arabada aşağı yukarı yaklaşık 80 ile 100 bin TL değerinde bir değer kaybı olacak. Biz en azından bunu talep ettik ama yetkililer bunu da yapamayacaklarını söylediler."

870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı

"ARTIK ALACAĞIMIZ SIFIR ARABAYI EKSPERTİZ Mİ YAPTIRMAMIZ LAZIM?"

Mahkemeye başvurduklarını belirten Kaplan, "Mahkemeye başvurduk ve arabulucuyla görüştürdüler. Arabulucu da yine aynı teklifi sunup basit tekliflerde bulundu. Sanki bu olay basit bir şeymiş gibi, biz abartıyormuşuz gibi. Artık alacağımız sıfır arabayı ekspertiz mi yaptırmamız lazım. Devletimiz artık ikinci el arabalara garanti verirken, biz sıfır araç alıyoruz bunun garantisi nerede, kim ilgilenecek bunu bilemedik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz veya aracımızın değiştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı

Atilla Kaplan, Otomobil, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • yorumcu...: Böyle bir hatayı 2 ay sonra fark etmek olmaz. Kapı ''ben burdayım'' diye zaten bağırıyor. Bayi bu aracı ucuza almış ve iskonto oranı oldukça iyi şekilde müşteriye vermiştir diye düşünüyorum.Olayın lüks segmentte ki bir araçta meydana gelmesi haber konusu olmuştur, hepsi bu... Şahin, Broadway olsa kim takar...? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Zühtü: Dürüstlük kalmadı! sahtekarlık misliyle artmış vaziyette..! Geçenlerde eve yakacak odun aldım eksik tarttılar! daha sonra torbalı kömür aldım içinde taş çıktı! başka firma kömürünü aldım onda da taş çıktı! taşları detaylı incelediğimde taş ocağında getirtip paketleme esnasında ilave ediyorlar! Hani müslümanlık dürüstlük nerde kaldı! Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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