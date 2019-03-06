Sıfır Noktasında Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'dan geçerek sınıra ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay
'dan geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Yayladağı
ilçesi Suriye sınırına ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
(Mehmet Bayrak
- Onur Akbulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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