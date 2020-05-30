Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı - Son Dakika

Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı

İZMİR'de bir firmadan 2020 model otomobil satın alan Duygu Çamtaş, ekspertiz raporunda, motor kaputundaki cıvatalarda sökme- takma işlemi olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı, System.String[]

İZMİR'de bir firmadan 2020 model otomobil satın alan Duygu Çamtaş, ekspertiz raporunda, motor kaputundaki cıvatalarda sökme- takma işlemi olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Hemen firma ile iletişime geçen Çamtaş, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Buca ilçesinde yaşayan Duygu Çamtaş (37), eski otomobilini satıp, bir firmadan 2020 model sıfır araç satın aldı. Annesinin fiziksel engeli nedeniyle aracı indirimli satın alan Çamtaş, her ihtimale karşı ekspertize gitti. Ancak gelen ekspertiz raporu ile şaşkına döndü.

Sıfır araç için hazırlanan raporda, motor kaputu cıvatalarında sökme- takma işlemi olduğu yer aldı. Nişanlısı ile aracı incelediğinde de cıvataların sprey boyayla boyandığını fark etti.

Aracı satın aldığı firmaya durumu bildiren Çamtaş, net bir yanıt alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Çamtaş, "Aracın yenisiyle değiştirilmesini istiyorum. Bu ne kadar sürede, nasıl olur bilmiyorum. Ama aracımı aynı renk ve modelde istiyorum. Sonuçta araç fiyatları sürekli değişiyor. Ben bu arabayı satıp yerine yenisini hemen alabilecek biri değilim. Şu an araca ihtiyacım var, annem ve babam rahatsız oldukları için onları sürekli hastaneye götürüp, getiriyorum. Aracı kullanmak zorundayım. Araçsız kalırsam bütün işlerim zarar görecek. Adliye pazartesi açılacağı için gidip suç duyurusunda bulunacağım. Tüketici Mahkemesi'nde gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

'HABERLERDE OKUDUKLARIMDAN ETKİLENDİM'

Önceki aracını da aynı firmadan satın aldığını kaydeden Çamtaş, "Fakat haberlerden de okuduğum şeylerden etkilendiğim için ekspertiz yaptırmak istedim. Raporu görünce şok oldum. Firmaya bildirdim, onlar da önce şaşırdı. Daha sonra araca bakıp incelediler. Sonuçta bu araç uzaktan geliyor ama onların da kontrolünü yapmaları gerekiyor. Üst firmayla yazışmaları gerektiğini söylediler. İki hafta geçti, dönüş olmadı" diye konuştu.

Firmanın kusurlu çıkan aracı kendisinden satış usulüyle geri almak istediğini aktaran Çamtaş, "Kabul etmedim. Birebir aynı araçla değişimini istiyorum ve herhangi bir para alışverişi yapmak istemiyorum. Çünkü zaman geçecek ve yine araç bekleyeceğim. Arabalara sürekli zam geliyor. Annem de ben de arabayı beğenerek aldık. Psikolojim bozulmaya başladı. Sürekli tedirginim, arabayı kullanmak zorundayım aynı zamanda. Nişanlım arabayı teslim etmek için gitti fakat onu da kabul etmediler. Bir çözüm yolu da bulunmuyor. Belki de bu işlemin çözümü çok basit ama beni oyalıyorlarmış gibi hissediyorum. Bu kadar büyük bir firmanın bu şekilde davranıyor olmasını anlamıyorum. En başından bilgilendirmiş olsalardı, bu iş bu kadar uzamayacaktı" dedi.


Buca, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi         
21:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı         
21:09
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü         
20:39
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu         
20:21
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı         
19:57
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor         
19:47
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü         
19:45
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı         
19:28
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu         
19:02
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek         
18:52
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı         
18:38
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi         
17:39
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı         
16:58
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 21:31:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]