Sıfır otomobil, ekspertiz raporunda kusurlu çıktı - Son Dakika

İZMİR'de bir firmadan 2020 model otomobil satın alan Duygu Çamtaş, ekspertiz raporunda, motor kaputundaki cıvatalarda sökme- takma işlemi olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Hemen firma ile iletişime geçen Çamtaş, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Buca ilçesinde yaşayan Duygu Çamtaş (37), eski otomobilini satıp, bir firmadan 2020 model sıfır araç satın aldı. Annesinin fiziksel engeli nedeniyle aracı indirimli satın alan Çamtaş, her ihtimale karşı ekspertize gitti. Ancak gelen ekspertiz raporu ile şaşkına döndü.

Sıfır araç için hazırlanan raporda, motor kaputu cıvatalarında sökme- takma işlemi olduğu yer aldı. Nişanlısı ile aracı incelediğinde de cıvataların sprey boyayla boyandığını fark etti.

Aracı satın aldığı firmaya durumu bildiren Çamtaş, net bir yanıt alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Çamtaş, "Aracın yenisiyle değiştirilmesini istiyorum. Bu ne kadar sürede, nasıl olur bilmiyorum. Ama aracımı aynı renk ve modelde istiyorum. Sonuçta araç fiyatları sürekli değişiyor. Ben bu arabayı satıp yerine yenisini hemen alabilecek biri değilim. Şu an araca ihtiyacım var, annem ve babam rahatsız oldukları için onları sürekli hastaneye götürüp, getiriyorum. Aracı kullanmak zorundayım. Araçsız kalırsam bütün işlerim zarar görecek. Adliye pazartesi açılacağı için gidip suç duyurusunda bulunacağım. Tüketici Mahkemesi'nde gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

'HABERLERDE OKUDUKLARIMDAN ETKİLENDİM'

Önceki aracını da aynı firmadan satın aldığını kaydeden Çamtaş, "Fakat haberlerden de okuduğum şeylerden etkilendiğim için ekspertiz yaptırmak istedim. Raporu görünce şok oldum. Firmaya bildirdim, onlar da önce şaşırdı. Daha sonra araca bakıp incelediler. Sonuçta bu araç uzaktan geliyor ama onların da kontrolünü yapmaları gerekiyor. Üst firmayla yazışmaları gerektiğini söylediler. İki hafta geçti, dönüş olmadı" diye konuştu.

Firmanın kusurlu çıkan aracı kendisinden satış usulüyle geri almak istediğini aktaran Çamtaş, "Kabul etmedim. Birebir aynı araçla değişimini istiyorum ve herhangi bir para alışverişi yapmak istemiyorum. Çünkü zaman geçecek ve yine araç bekleyeceğim. Arabalara sürekli zam geliyor. Annem de ben de arabayı beğenerek aldık. Psikolojim bozulmaya başladı. Sürekli tedirginim, arabayı kullanmak zorundayım aynı zamanda. Nişanlım arabayı teslim etmek için gitti fakat onu da kabul etmediler. Bir çözüm yolu da bulunmuyor. Belki de bu işlemin çözümü çok basit ama beni oyalıyorlarmış gibi hissediyorum. Bu kadar büyük bir firmanın bu şekilde davranıyor olmasını anlamıyorum. En başından bilgilendirmiş olsalardı, bu iş bu kadar uzamayacaktı" dedi.