Sıfır otomobilin 2 kapısı değişmiş, direği boyalı çıktı - Son Dakika

Sıfır otomobilin 2 kapısı değişmiş, direği boyalı çıktı

Adanalı işadamının TOFAŞ'tan aldığı sıfır kilometre FİAT marka otomobilin 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu ekspertiz raporu ile ortaya çıkınca adeta şok oldu

Araç sahibi Ömer Faruk Talaş:

"20 bin lira maddi zararımız var, karşılanmasını istiyorum"

"Firma telefonlara bile cevap vermiyor"

ADANA - Adana'da 2017 yılında sıfır kilometre aldığı otomobili geçen hafta satmak isteyen Ömer Faruk Talaş, ekspere gittiğinde aracın sağ 2 kapısının değişen, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Talaş, biran önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Adanalı iş insanı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya 0 kilometre 01 ET 364 plakalı Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.

0 kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş'ın telefonlarını cevapsız bıraktı. Aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Talaş, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Talaş, "Ben bu aracı 2017 yılında 0 kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişen iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim. Fiat'a bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık. Mağduriyetimiz çok yüksek. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Fiat firmasından çok fazla araç alıp satmıştık ama bu saatten sonra asla çalışmayız onlarla" diye konuştu.

Öte yandan Ömer Faruk Talaş, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.