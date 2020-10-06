Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti - Son Dakika

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti

MANİSA'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi.

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti, System.String[]

MANİSA'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı. Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu. Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, "Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı" dedi.

'DAVA AÇMAYIN, 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILIR'Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, "Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik" diye konuştu.'DALGA GEÇTİLER'Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, "2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi. 'FİRMA ÖZÜR DİLESE, YETERLİ OLACAKTI'Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak."


Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti

Otomobil, Turgutlu, Çocuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti - Son Dakika

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