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Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı

21.09.2021 11:07
Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sibel Çınar, 13 yıl önce sıfır sermaye ile başladığı kuaförlük mesleğini mikro kredi desteğiyle büyüterek 10 kişiye iş imkanı sağladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sibel Çınar, 13 yıl önce sıfır sermaye ile başladığı kuaförlük mesleğini mikro kredi desteğiyle büyüterek 10 kişiye iş imkanı sağladı.

Merkez Onikişubat ilçesinde 40 metrekarelik bir dükkanda kadın kuaförlüğü yapan kadın girişimci Sibel Çınar'ın mikro kredi ile tanıştıktan sonra hayatı değişti.

Küçük teşviklerle başlayan ve her geçen yıl kendisini geliştirerek mesleğinde bir üst kademeye çıkan Çınar, 13 yıl sonra kendisine 200 metrekare büyüklüğünde iki katlı güzellik merkezi açtı.

İki fırça ve bir fön makinasıyla işe başladı

İlham veren başarı hikayesini AA muhabirine anlatan Çınar, iş yerini ilk açtığında sermayesinin olmadığını, iki fırça ve bir fön makinesiyle bu işe başladığını, şaşkın bir halde ne yapacağını düşünürken mikro kredi ile tanıştığını söyledi.

Başvurusunun onaylanmasının ardından kendisine mikro kredinin her yıl destek olduğunu belirten Çınar, şunları belirtti:

"Küçük desteklerle başladım ve zaman içerisinde hem kredilerim hem de işim büyüdü. Benim burayı açmam da yine büyük destekleri oldu. İlk etapta 1500 lira krediyi haftalık 37,5 lira olarak ödüyorsunuz ve ödemeler sizi boğmuyor. Siz işinizi büyüttükçe kredilerde büyüyor ve kendinize buradan sermaye oluşturabiliyorsunuz. Geçen bu 13 yılda yaklaşık 100 bin lira geri ödemeli destek aldım. Bu çok iyi rakam ve sıkıştığınız yerde size güven veren bir kurumun olduğunu bilmek önemli."

Çınar, ev hanımlarına kendi işlerini kurmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu kredileri harçlıklarınızdan kenara koyduğunuzda yine karşılayabilirsiniz. İş yerinize sermaye yapmak için çok büyük bir destek bu. Çalıştıktan sonra hiçbir zorluğu yok ve başarabilirsiniz. Ben çok küçük 40 metrekare bir dükkanla başlayıp, şimdi yeni açtığım bu dükkanı satın aldım. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimci olmanın ve başarmanın ayrı bir duygu olduğunu anlatan Çınar, "Tepeden tırnağa her şeyine, kendi emeğimle kazanarak geldim. Bu da beni çok gururlandırıyor. Kadınlar çalışırsa, gerisinin olacağını düşünüyorum. Bence emek vermek lazım. Benim bundan sonraki hedefim kendi şubelerimi açmak. İnşallah ilerleyen dönemde de bunları gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Kredi, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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