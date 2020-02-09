Sıfırın altında 14 derecede termal havuzların keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıfırın altında 14 derecede termal havuzların keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika

Sıfırın altında 14 derecede termal havuzların keyfini çıkarıyorlar

18 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında termal otelleri dolduranlar sıfırın altında 14 derece soğukta termal havuzlara giriyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında termal otelleri dolduranlar sıfırın altında 14 derece soğukta termal havuzlara giriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesiyle kaplıca bölgesinde konaklayan yerli ve yabancı tatilciler, 42 derece sıcaklıktaki termal su havuzlarında yüzmenin keyfini yaşıyor.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği (SANHÜSADER) Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplıca misafirlerinin ortamdan oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Bölgedeki termal otellerin yüzde 85 oranında dolu olduğunu dile getiren Yavuz, termal turizmin kent için önemine işaret etti. Yavuz, şunları kaydetti:

"Havuzun içerisi 42 derece. Açık havadasınız, dışarısı ise eksi 14 derece. Buharlar ile havuza giriyorsunuz güzel bir ortam oluşturuyor. Misafirlerimiz çok mutlu. Antalya, Alanya, Mersin'den gelenler var. Böyle bir havayı gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Termal turizmin sadece kış aylarında değil diğer aylara da yayılmasını istiyoruz. Termal turizmi önemsiyoruz. Çünkü 12 ay boyunca bacasız bir fabrika ve istihdama destek sağlıyor."

Sıfırın altında 14 derecede termal havuzların keyfini çıkarıyorlar

Sandıklı, Kaplıca, Termal, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:21 Kaynak: AA
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