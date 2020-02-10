Sıfırın altında 4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıfırın altında 4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar - Son Dakika

Sıfırın altında 4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar

6 saat önce

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentteki Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ ve Adıyaman emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, soğuk havaya aldırış etmeden Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak kıyı kesimine yakın alanlarda arama yaptı.

Dalgıçların, soğuk hava nedeniyle dalış sürelerini kısaltarak dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Sıfırın altında 4 derecede dalış yapıp kayıp üniversite öğrencisini aradılar

Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:33 Kaynak: AA
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