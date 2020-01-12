Sıfırın altında 5 derecede "yosunlu" havuz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıfırın altında 5 derecede 'yosunlu' havuz keyfi - Son Dakika

Sıfırın altında 5 derecede "yosunlu" havuz keyfi

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1970 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Emet ilçesinde ortaya çıkan yosunlu termal havuz kış soğuğunda da ilgi görüyor.

Sıfırın altında 5 derecede

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1970 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Emet ilçesinde ortaya çıkan yosunlu termal havuz kış soğuğunda da ilgi görüyor.

Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen Emet Termal Resort Otel yerleşkesinde bulunan ve kendiliğinden yosun ürettiği için "yosunlu havuz" olarak bilinen açık havadaki kaplıca, yaz-kış 39 derecelik su sıcaklığını koruyor.

Yosunlu termal su için ilçeye gelenler, sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında, bazı rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan havuza giriyor.

İlçede, 250 yatak kapasiteli otelin müdürü Ramazan Sezer, Türkiye'nin önemli termal sağlık merkezleri arasında yer alan Emet'e yurt içi ve dışından her yıl binlerce kişinin geldiğini söyledi.

Sezer, şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmalara göre, yosunlu termal su dünyada sadece Hollanda ve Emet'te bulunuyor. Güneş ışınları ile buluşmasıyla beraber yosun partikülleri suyun yüzeyine çıkıyor. Bu yosun partiküllerini vücutlarına süren misafirlerimiz, gözeneklerinin açıldığını ve derilerinin nefes aldığını söylüyor. Kış aylarında sıfırın altında 15 derecede bile misafirlerimiz bu havuza giriyor."

Kütahya, Termal, Gediz, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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