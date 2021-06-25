Sifon limonata tezgâhındaki 20 yıl - Son Dakika

Türkiye'de sadece Eskişehir'de portakal, limon, şeker ve soda karışımı ile hazırlanan 'Sifon' limonata, Satır çiftinin tezgahında yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'e has bir içecek olan sifon limonata, yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmuş durumda. Havaların ısınmasıyla şehrin en işlek yaya yollarında sıkça rastlanan sifon limonata tezgahları yoğun ilgi görüyor. Eşi Mehmet Satır ile birlikte işinin başında duran Semra Satır'ın tezgahı ise hepsinden daha fazla ilgi görüyor. Kadın elinin var olduğu gıda sektöründeki yüksek talep, sifon limonatada da fark ediliyor. Özellikle kadın müşterilerin sıra olduğu tezgahta hizmet veren Satır çifti, 20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor.

"Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun"

Kadın elinin değdiği tezgahların insanlara daha çok güven verdiğini belirten Semra Satır, eşiyle birlikte yaptığı işten çok mutlu. Satışını yaptıkları sifon limonatanın bileşenlerini kendisinin hazırladığını ve sağlık açısından hiçbir zararı olmadığını belirten Semra Satır, "Eşimle birlikte yaklaşık 20-25 yıldır limonata ve portakal suyu satışı yapıyoruz. İşlerimiz güzel. Seyyar tezgahta kadın gördükleri zaman memnun oluyorlar. Özellikle kadın müşterilerim bu durumdan çok memnun. Kadın olduğum için daha çok ilgi çekiyor tezgahımız. Kadın olarak tezgahta bulunmam insanlara gerek temizlik gerek düzen bakımından daha fazla güven veriyor. İnsanlar daha çok tercih ediyor. Türkiye'de bir tek Eskişehir'de olan sifon limonata yapıyoruz. Bunun için limon, portakal ve şeker karıştırarak limonatayı kendim hazırlıyorum. Sifonun içindeki sodasını kendimiz yapıyoruz. Gaz basıyoruz içine. Daha sonra limonatayla sodayı karıştırıyoruz. Sifon limonata elde etmiş oluyoruz. Limonatayı ve sodayı kendimiz ürettiğimiz için tamamen doğal oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Sağlık açısından da zararı yok. Aksine sağlığa faydası bile var" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR