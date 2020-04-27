Şifre kuyruğu uzadıkça uzadı - Son Dakika

- Şifre kuyruğu uzadıkça uzadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, E-Devlet şifresi almak isteyen vatandaşların sıra kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi geçti.

E- Devlet üzerinden başvuruları yapılan 3. Faz bin TL'lik Sosyal Destek Yardımı almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Adıyaman PTT İl Müdürlüğüne geldi. Burada sıraya geçen vatandaşların sıra kuyruğu 1 kilometreyi geçti. Zaman zaman arbedelerinde oluştuğu kuyrukta polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda defalarca uyardı. Kuyrukta bekleyen vatandaşların uyarılara aldırış etmemeleri üzerine polis ekipleri, kuyruğa el atarak vatandaşlar arasındaki mesafeyi açtı. Sabah saat 07.00'da gelerek kuyruğa girdiklerini belirten vatandaşlar, oldukça mağdur olduklarını ve saatlerce beklediklerini belirtti. Şifre kuyruğunda bekleyen bazı vatandaşlar arasında da zaman zaman tartışmalar da yaşandı.